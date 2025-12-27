مراسلنا: الجيش اللبناني كشف على عدد من المنازل في بلدتي بيت ياحون وبيت ليف من دون العثور على اي اسلحة

افاد مراسلنا في الجنوب بكشف الجيش اللبناني على عدد من المنازل في بلدتي بيت ياحون وبيت ليف من دون العثور على اي اسلحة، على عكس ما زعمت لجنة الميكانيزم ومن خلفها الاحتلال الصهيوني.

وصرح رئيس بلدية بيت ليف عزت حمود بأن “البلدية تبلغت من الجيش عبر لجنة “الميكانيزم” الطلب بتفتيش 4 منازل في البلدة لأنها تحتوي على مخازن أسلحة بحسب ادعاءات العدو الإسرائيلي، وقد حضرت اللجنة والجيش اللبناني إلى البلدة، وقاموا بتفتيش تلك المنازل، وبعد الكشف تبين أنها خالية من اي اسلحة او عتاد عسكرية، وان ما يزعمه العدو فهو افتراء وكذب”.