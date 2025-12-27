تشييع شهداء التفجير الإرهابي في وادي الذهب بمحافظة حمص

شهدت منطقة وادي الذهب بمحافظة حمص، اليوم السبت، مراسم تشييع ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع داخل حرم مسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يوم أمس الجمعة.

شارك في التشييع الآلاف من الأهالي بالإضافة إلى مسؤولين محليين، كما شملت المراسم صلاة الجنازة على أرواح الضحايا ودفنهم في مقابر المنطقة. وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية المدنيين في أماكن العبادة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس ارتفاع عدد الضحايا إلى 8 وإصابة 27 آخرين بينهم 3 أطفال، جراء الانفجار الذي وقع داخل المسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص، الذي يرتاده أبناء الطائفة العلوية. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ووُصفت حالات عدد منهم بالخطيرة.

المصدر: المرصد السوري + سانا