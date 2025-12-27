حزب الله يدين بشدة العمل الارهابي في حمص ويدعو الى إنزال أقصى العقوبات بالفاعلين

نص البيان:

يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية ‏وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم ‏الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام.‏



ويعتبر أن الأيادي المجرمة التي امتدت إلى بيت من بيوت الله تعكس هوية هؤلاء القتلة الذين لا يؤمنون بالحرمات ‏والتنوع الفكري والديني، ويعتمدون خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، خدمة للمشاريع الأميركية ‏والإسرائيلية.‏



يدعو حزب الله إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم. ‏



يتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار. ‏

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله