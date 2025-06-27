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نتنياهو يرى فرصة لـ”توسيع اتفاقيات السلام و تحرير الرهائن” بعد انتهاء الحرب مع إيران

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ ” إسرائيل ترى فرصة لتوسيع اتفاقيات السلام في أعقاب انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران”، معتبرا أنّه يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام التطبيع الإقليمي.

وفي كلمة مصورة نشرها على حسابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حاول نتنياهو اظهار “لقد قاتلنا بعزيمة ضد إيران وحققنا نصرًا كبيراً .. هذا النصر يفتح الطريق لتوسيع اتفاقيات السلام بشكل كبير، نعمل على هذا الأمر بكل طاقتنا”، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو: “إلى جانب تحرير رهائننا وتحقيق النصر على حماس، فقد انفتحت نافذة فرصة، و يجب ألا نفوّتها أو نضيع يومًا واحداً”، وذلك في اشارة إلى “اتفاقيات أبراهام”، التي جرت برعاية أمريكية عام 2020، و أفضت إلى تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال الاسرائيلي، وكل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب.

وكانت الحرب بين إيران و الكيان الإسرائيلي، قد انتهت بوقف لإطلاق النار في 24 حزيران / يونيو.

ويسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف جهوده نحو تطبيع العلاقات مع دول إضافية، بما فيها المملكة العربية السعودية، التي كانت قد فتحت محادثات مع واشنطن في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات