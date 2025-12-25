أردوغان والبرهان يبحثان في أنقرة تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في السودان

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، مباحثات مشتركة في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، تناولت سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، كما تناول الجانبان مستجدات الوضع في السودان والجهود الرامية إلى إحلال السلام، إضافة إلى استعراض المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

وأكدت المباحثات موقف تركيا الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، كما جرى التأكيد على استعداد أنقرة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة، عبر المساعدات التي تقدمها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في مجال العون الإنساني.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جهته، أعرب البرهان عن شكره وتقديره لتركيا على مواقفها الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً عمق العلاقات السودانية – التركية، كما شكر الرئيس أردوغان على دعوته لزيارة تركيا، مشيراً إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين.

وكان الرئيس أردوغان قد استقبل البرهان بمراسم رسمية عند بوابة المجمع الرئاسي في أنقرة، حيث أدت فرقة حرس الشرف التحية وفق البروتوكول المعتمد.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الزراعة إبراهيم يومقلي، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

ويرافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس.

وعقب مراسم الاستقبال، عقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً، أعقبه عشاء عمل ضم وفدي البلدين.

