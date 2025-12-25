الخميس   
    بلدية الخيام تكرّم عمالها تقديرًا لجهودهم في تنظيف البلدة

      كرّمت بلدية الخيام، بالتعاون مع أحد الخيّرين في البلدة، عمال البلدية بدعوتهم إلى مأدبة غداء في نبع الرقيقة أمس الأربعاء.

      ومنذ أشهر، لم يتوقف عمال البلدية عن العمل، فبكل اجتهاد وسواعدهم القوية أزالوا ركام الحرب عن كل زاوية في الخيام. وتهدف هذه الدعوة إلى تقدير جهودهم وتخفيف جزء من أعباء التعب التي يتحملونها، مع التعبير عن الشكر والامتنان لمثابرتهم وأدائهم المسؤوليات بأمانة رغم حجم المهام الملقاة على عواتقهم.

      وأكدت البلدية أن “الخيام ستبقى عنوانًا للنظافة في جميع مرافقها. ففي أصعب الظروف لم تتكدس فيها النفايات، وما فقدت ألقها في الأزمات، لتظل سواعد العمال مجبولة بالقوة والصحة والعطاء”.

      المصدر: موقع المنار

