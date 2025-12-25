أطباء السودان: الدّعم السريع يحتجز عشرات النساء والأطفال بغرب كردفان

اتهمت شبكة “أطبّاء السّودان”، الخميس، “قوّات الدّعم السريع” باحتجاز 73 امرأة و29 طفلة في مدينة المجلد بولاية غرب كردفان، بعد ترحيلهن قسرًا من مدينة بابنوسة، بذريعة انتماء ذويهن للجيش السوداني.

وقالت الشبكة إن “المحتجزات يتعرضن لظروف إنسانية قاسية تفتقر لأبسط مقوّمات الرّعاية الصحيّة والغذائيّة”، محذّرة من “مخاطر صحيّة جسيمة، ومعتبرة أن احتجاز النساء والأطفال يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”.

وطالبت الشّبكة بالإفراج الفوري عن المحتجزات، محمّلة قيادة الدّعم السّريع المسؤولية الكاملة عن سلامتهن، وداعية الأمم المتحدة والمنظمات الدوليّة للضّغط لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.

المصدر: وكالة الأناضول