وفد عراقي زار الرئيس عون: استمرار دعم لبنان وتأمين ما يحتاج إليه من مساعدات

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون خلال استقباله الأربعاء الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق، على “متانة العلاقات اللبنانية-العراقية”، واعتبر أن “قواسم مشتركة عدة تجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي”، شاكراً “ما قدمه العراق من دعم للبنان وللشعب اللبناني منذ سنوات ولا تزال”.

ورأى الرئيس عون أن “المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي خلال القمة العربية التي انعقدت في بغداد في أيار الماضي بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار لإعادة الإعمار في لبنان، شكّلت منطلقاً لمساعدات عربية ودولية لإعمار ما هدمته الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان”، لافتاً إلى أن “عودة الجنوبيين إلى بلداتهم وقراهم هي الأولوية بالنسبة إلى لبنان، للمحافظة على كرامتهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة حتى اليوم”.

وشكر الرئيس عون “رئيس الوزراء العراقي على مواقفه الداعمة للبنان، وحمّل موفده الشخصي تحياته وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح”، وشكر “الشعب العراقي الشقيق على وقوفه إلى جانب أشقائهم اللبنانيين في مختلف الظروف التي مرّ بها لبنان”.

وكان الموفد الشخصي لرئيس الوزراء العراقي، حسان العوادي، نقل إلى الرئيس عون في مستهل الاجتماع تحيات الرئيس محمد شياع السوداني، وأكد “استمرار الدعم العراقي للبنان وتأمين ما يحتاج إليه من مساعدات”، وقال إن “زيارته إلى لبنان هدفها اطلاع رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين على أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه لبنان، لا سيما تلك التي أعلن عنها رئيس الوزراء في قمة بغداد في شهر أيار الماضي للمساعدة في إعمار لبنان، وأنه تقرر فتح مكتب في السفارة العراقية في بيروت لمتابعة تنفيذ هذه المساعدة من خلال تنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتحديد الأولويات انطلاقاً من حرص العراق على المساهمة في ترسيخ الاستقرار وتشجيع الجنوبيين على البقاء في أرضهم”.

وشدد العوادي على أن “العلاقات بين لبنان والعراق لم تحددها الحكومات المتعاقبة، بل رغبة الشعبين اللبناني والعراقي في ترسيخ علاقات الأخوة فيما بينهم”.

كما استقبل الرئيس عون السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، الذي أوضح بعد اللقاء أنه “قدّم إلى رئيس الجمهورية التهاني لمناسبة حلول الأعياد، وأن الحديث تناول الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات اللبنانية-السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة”.

من جهة أخرى، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 2188 تاريخ 23 كانون الأول 2025، القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2026 ويختتم بتاريخ 1/3/2026 ضمناً.

وحدد المرسوم برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

مشروع موازنة العام 2026

مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستُحال إليه

سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس

ووقّع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام