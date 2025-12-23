طقس متقلّب في لبنان مع أمطار وثلوج وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة.

وأشارت إلى احتمال هطول أمطار متفرقة، تكون غزيرة شمالاً خلال الفترة الصباحية، يرافقها برق ورعد، على أن تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، قبل أن يتحسّن الطقس في الفترة المسائية ويتحوّل إلى غائم جزئياً.

الحال العامة

طقس متقلّب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة وتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر. ويتحوّل الطقس ابتداءً من مساء يوم الجمعة إلى طقس شتوي مع اقتراب منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود، يحمل معه أمطاراً غزيرة ورياحاً ناشطة وثلوجاً، مع تدنٍّ ملحوظ في درجات الحرارة.

ملاحظة: معدّل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، في طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، واحتمال هطول أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً في المناطق الشمالية، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.

الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة غزيرة خلال الفترة الصباحية شمالاً مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، على أن يتحسّن الطقس في الفترة المسائية ويتحوّل إلى غائم جزئياً.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، ولا سيما في المناطق الداخلية، وانخفاض في نسبة الرطوبة، مع نشاط للرياح شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى تشكّل الضباب على المرتفعات. ويتحوّل الطقس تدريجياً إلى غائم اعتباراً من بعد الظهر، وتكون الأجواء مهيّأة لتساقط أمطار متفرقة في الفترة المسائية، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الحرارة: على الساحل بين 14 و20 درجة، فوق الجبال بين 4 و12 درجة، وفي الداخل بين 4 و16 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و50 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، ويسوء على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80 في المئة.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 22 درجة.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية