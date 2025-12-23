تحذير طبي من كارثة صحية في غزة بسبب نقص الأدوية ومنع سفر المرضى

حذّرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من تداعيات صحية خطيرة تطال مرضى الأمراض المزمنة في قطاع غزة، نتيجة النقص الحادّ في الأدوية واستمرار قيود العدوّ الإسرائيلية على سفر المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.

وقال مدير الجمعية “محمد أبو عفش” إن نحو 1200 مريض توفوا بسبب عدم توفر العلاج ومنعهم من الإجلاء الطبي، في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية وفاة 1092 مريضًا أثناء انتظارهم الإجلاء بين يوليو/تموز 2024 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأشار أبو عفش إلى توقف شبه كامل للعمليات الجراحية المتخصصة بالعظام، نتيجة انعدام المستلزمات الطبية بنسبة 99%، محذرًا من مضاعفات صحية دائمة تهدد حياة المرضى والجرحى.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات رسمية من وزارة الصحة في غزة من تدهور خطير في المخزون الدوائي، مع عجز بلغ 52% في الأدوية و71% في المستهلكات الطبية، في ظل إدخال أقل من 30% من الاحتياج الشهري، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: وكالة الأناضول