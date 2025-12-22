غزة: أكثر من 70 ألف شهيد حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة التي ارتكبتها “إسرائيل” منذ أكتوبر 2023 إلى 70 ألفًا و937 شهيدًا و171 ألفًا و192 مصابًا، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 12 شهيدًا، بينهم 4 جدد و8 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 7 مصابين.

وأشارت إلى أن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، أسفرت عن استشهاد 405 فلسطينيين وإصابة 1115 آخرين حتى الآن، نتيجة القصف وإطلاق النار المتواصلين.

كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من القصف “الإسرائيلي” السابق إلى 15 شهيدًا، بفعل المنخفضات الجوية، في وقت يضطر فيه الفلسطينيون للسكن في مبانٍ آيلة للسقوط بسبب تدمير معظم القطاع ومنع الاحتلال إدخال مواد الإعمار والبيوت المتنقلة.

وإلى جانب الخسائر البشرية، خلّفت الإبادة الإسرائيلية، المدعومة أمريكيًا، دمارًا طال نحو 90% من البنى التحتية في قطاع غزة، فيما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: وكالة الأناضول