فيديوغراف | من يحمي السيادة من مقص توماس؟

تدور تصريحات المبعوث الأميركي توم براك تجاه لبنان وغيره من دول المنطقة على اختلاف مضمونها، في الحلقة نفسها: أمن “اسرائيل” ومصالحها انطلاقاً من مشروعها ورؤيتها لهذه المنطقة، بمشاركة وإشراف أميركي، والتي بُنيت على متغيرات طرأت عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/اكتوبر عام 2023.

يحمل هذا المشهد الذي عناوين عديدة كـ “اسرائيل الكبرى” و “الشرق الأوسط الجديد”، وتغذيه “اتفاقيات ابراهام” ومخططات الاقتتال الداخلي والتقسيم على أساس مذهبي وطائفي، والتلويح بجغرافيا جديدة للمنطقة إضافة إلى إضعاف كل قوى المقاومة ومحاصرتها، وصولاً إلى “ديبلوماسية القوّة والفرض”، التي يمارسها براك: ضم لبنان إلى سوريا نموذجاً.

فمن يحمي السيادة من مقص توماس؟

