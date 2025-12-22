أكثر من 107 آلاف سوداني نزحوا من الفاشر بسبب تدهور الوضع الأمني

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 107 آلاف مدني سوداني نزحوا من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها بولاية شمال دارفور نتيجة تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان مساء الأحد إن عدد النازحين بلغ 107,294 شخصاً بين 26 أكتوبر و8 ديسمبر، وذلك بعد سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المدينة وتصاعد العنف بشكل حاد.

وأضاف البيان أن حوالي 72% من النازحين بقوا داخل شمال دارفور، خصوصاً في المناطق الشمالية والغربية من الولاية، فيما انتقل نحو 19% إلى ولايات أخرى، تشمل وسط دارفور والولاية الشمالية والنيل الأبيض.

وأشارت الفرق الميدانية إلى أن 75% تقريباً من النازحين منذ 26 أكتوبر كانوا قد نزحوا داخلياً مسبقاً، بينهم أشخاص فروا سابقاً من مخيمات النزوح الرئيسية مثل زمزم وأبو شوك، أو من أحياء داخل الفاشر خلال موجات تصعيد سابقة.

وحذرت المنظمة من أن القيود على الحركة واستمرار انعدام الأمن قد يحدان من قدرة النازحين على التنقل ويؤثران على مسارات النزوح، مؤكدة أن الأرقام أولية وقابلة للتغيير مع استمرار الوضع المتقلب والمتوتر في المنطقة.

المصدر: الميادين