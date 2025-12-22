الإثنين   
    لبنان

    قوى الأمن الداخلي توقيف عصابة سرقة في إقليم الخروب بعد عمليات نوعية

      أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه في إطار المتابعة اليومية للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بعمليات سرقة من داخل منازل في منطقة إقليم الخروب، وبخاصة في بلدتي شحيم وعانوت.

      وكثفت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم، حيث تمكنت من تحديد هويتي المشتبه بهما وهما: ب. ش. (مواليد 1993) و ب. ش. (مواليد 2001)، من أصحاب السوابق الجرمية، ويوجد بحق الأول مذكرة توقيف بجرم سرقة.

      وبتاريخ 21-11-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّة زوق مكايل على متن دراجة آلية، تم ضبطها لاحقًا.

      وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بتنفيذ العديد من عمليات السرقة في بلدتي شحيم وعانوت بعد التأكد من عدم وجود قاطني المنازل، والدخول إليها بعد منتصف الليل بواسطة الكسر والخلع، وسرقة أسلحة ومبالغ مالية وأجهزة خلويّة، تم تصريفها داخل مخيم صبرا، وصرفت المبالغ على أمور شخصية، بالإضافة إلى اعترافهما بمحاولات سرقة أخرى فشلت.

      وتم حجز الدراجة آليًا، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

      المصدر: الوكالة الوطنية

