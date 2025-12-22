طقس متقلب في لبنان مع انخفاض الحرارة وتشكل ضباب وهطول أمطار خفيفة الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس يوم غد الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة اعتبارًا من بعد الظهر، ما يؤدي إلى تحول الطقس إلى غائم مع انخفاض سريع في درجات الحرارة. ويتشكل الضباب على المرتفعات، وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة.

الحال العامة: طقس مستقر نسبيًا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أجواء باردة ليلاً، خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع سحب مرتفعة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانًا شمال البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، تتحول الأجواء بعد الظهر إلى غائمة مع انخفاض سريع في درجات الحرارة، وتشكل الضباب على المرتفعات، مع هطول أمطار خفيفة متفرقة.

الأربعاء: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتحول الطقس ليلاً إلى غائم بسحب مرتفعة.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة: الساحل من 13 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 12 درجة، وفي الداخل من 4 إلى 14 درجة.

الرياح السطحية: شمالية نهارًا إلى شرقية ليلاً، ناشطة محليًا سرعتها بين 10 و35 كم/س، وتشتد شمال البلاد لتصل إلى نحو 55 كم/س.

انقشاع الرؤية: جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و60%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 22 درجة.

الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

يُشار إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول يبلغ في بيروت بين 13 و21 درجة، في طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية