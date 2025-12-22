رئيس بلدية برج الشمالي يستقبل قائد الكتيبة الإيطالية لتسليم هبة ودعم التعاون المدني

استقبل رئيس بلدية برج الشمالي، حسين شعيتلي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، قائد الكتيبة الإيطالية في مركز المنصوري، العقيد دافيدي ماريني، يرافقه العقيد المتقاعد روبيرتو فاكّني ممثلاً عن بعض الجمعيات الإيطالية الداعمة، والرائد داريو فيورافانتي مسؤول مكتب التعاون المدني–العسكري (CIMIC) في المركز.

وشملت الزيارة تقديم هبة عينية من المستلزمات لصالح عناصر شرطة البلدية، حيث شكر شعيتلي العقيد ماريني على صدق تعاونه ومحاولاته في دعم البلديات الواقعة ضمن نطاق عملياته، كما عبّر عن تقديره للعقيد فاكّني على الهبة التي «ترمز إلى مصداقية وشفافية التعاون بين البلدية والكتيبة الإيطالية».

كما كانت المناسبة فرصة للتطرق إلى مواضيع تتعلق بتطوير التعاون والتواصل بين البلدية والمؤسسات المدنية في إيطاليا والكتيبة الإيطالية.

من جهته، أعرب قائد الكتيبة عن تقديره لشعيتلي والمجلس البلدي على الجهود المبذولة في سبيل تنمية البلدة والتغلب على الأزمات الأخيرة، مؤكدًا التزام «اليونيفيل» بمواصلة دعم المجتمع المحلي وفق الإمكانات المتاحة.

المصدر: الوكالة الوطنية