ألمانيا ترصد مئات المسيّرات المشبوهة فوق منشآتها منذ مطلع العام

أعلنت الشرطة الألمانية رصد تحليق مئات الطائرات المسيّرة المشبوهة في الأجواء الألمانية منذ بداية العام الجاري، في وقت كثّفت فيه برلين إجراءاتها لمواجهة هذا التحدي الأمني المتصاعد.

وقال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولغر مونش، إن السلطات سجلت أكثر من ألف حالة تحليق مشبوه لمسيّرات منذ مطلع العام وحتى منتصف كانون الأول/ديسمبر، موضحاً أن الوكالة تعمل على إعداد تقييم شامل لهذه الاختراقات بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأشار مونش إلى أن هذه الحوادث استهدفت بشكل متكرر مواقع ذات حساسية أمنية وعسكرية عالية، شملت قواعد تابعة للجيش ومطارات، إضافة إلى منشآت البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ وشركات الصناعات الدفاعية.

ورداً على التكهنات بشأن احتمال ارتباط هذه التحليقات بروسيا، أكد المسؤول الألماني صعوبة الجزم بذلك، نظراً للتحديات المعقدة في تحديد هوية مشغّلي المسيّرات أو الوصول إليهم لاستجوابهم.

إجراءات أمنية مشددة

وفي إطار التحركات الحكومية لمواجهة هذه التهديدات، دشّنت برلين مركزاً مشتركاً للدفاع ضد الطائرات المسيّرة، يهدف إلى تعزيز قدرات رصدها وتحييدها، على أن يبدأ المركز عمله في كانون الثاني/يناير المقبل.

كما شكّلت الشرطة الاتحادية وحدة متخصصة تضم ضباطاً مدرَّبين للتعامل مع هذا النوع من الخروقات. ومن المقرر نشر هذه التعزيزات في العاصمة برلين والمطارات والمواقع الإستراتيجية، مع الاعتماد على تقنيات متطورة تشمل أنظمة تشويش مدعومة بالذكاء الاصطناعي وطائرات اعتراضية ذاتية القيادة لتأمين المجال الجوي للبلاد.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأنشطة الجوية المريبة في أوروبا خلال العام الجاري، حيث تواجه دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) اختراقات متكررة بطائرات مسيّرة يُعتقد أنها روسية، ما أدى إلى رفع مستويات التأهب الأمني في القارة.

وتشير تقارير إلى رصد مسيّرات في أجواء 15 دولة من دول الناتو، من بينها ألمانيا وبلجيكا، حيث حلّقت قرب المطارات في أكثر من نصف الحالات، وفوق مواقع عسكرية في نحو ربعها، ما أثار حالة استنفار أمني واسع في أوروبا.

المصدر: الجزيرة