    لبنان

    حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد المجاهد سليم ناجح عواضة في المنصوري والناقورة

      بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا وإسرائيل، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم الضمانة الوحيدة لحماية سيادة الوطن واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد سليم ناجح عواضة “رضوان” والذي كان مفقودًا للأثر، بمسيرة حاشدة تقدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي إلى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

      وقد أقيم التشييع انطلاقاً من بلدة المنصوري حيث نفذت مراسم تكريمية خاصة شاركت فيها فرق من كشافة الإمام المهدي حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ – الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة.

      وصُلّي على الجثمان الطاهر للشهيد قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه بلدة الناقورة حيث ووري الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه السعداء.

      المصدر: موقع المنار

