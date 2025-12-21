طقس مستقر نسبيًا في لبنان مع انخفاض طفيف بالحرارة ورياح ناشطة جنوبًا

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا، ولا سيما جنوب البلاد.

ويسيطر طقس مستقر نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة ليلًا، خاصة في الداخل وعلى الجبال، على أن تشهد الأجواء بعض التقلبات المحلية بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

ملاحظة: معدلات درجات الحرارة لشهر كانون الأول هي على الشكل الآتي: بيروت: بين 13 و21 درجة مئوية، طرابلس: بين 10 و19 درجة، زحلة: بين 4 و14 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد، مع احتمال تساقط رذاذ متفرق، خاصة في المناطق الجبلية خلال الفترة الصباحية، على أن يتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا جنوب البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من الظهر، ويتكوّن الضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط رذاذ متفرق بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية، على أن يتحول الطقس ليلًا إلى غائم بسحب مرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة

على الساحل: من 10 إلى 20 درجة

فوق الجبال: من 4 إلى 13 درجة

في الداخل: من 4 إلى 15 درجة

الرياح السطحية: شمالية شرقية، ناشطة أحيانًا خاصة شمال البلاد، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

الانقشاع: جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و60 في المئة.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 21 درجة مئوية.

الضغط الجوي: 1017 هكتوباسكال، أي ما يعادل 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية