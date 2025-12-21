آلاف المغربيين يتظاهرون تضامنا مع قطاع غزة ورفضا للتطبيع مع الاحتلال

تظاهر آلاف المواطنين في المغرب تضامنا مع قطاع غزة ورفضا للتطبيع مع الاحتلال.
وخرجت مسيرة بمدينة طنجة استجابة لدعوة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تحت شعار: “الشعب المغربي مع المقاومة وضد التطبيع.. دفاعا عن الوطن ونصرة لفلسطين”، وذلك بالذكرى الخامسة لتوقيع المغرب اتفاق التطبيع مع الاحتلال، في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وجاب المحتجون شوارع المدينة، مرددين شعارات تطالب بحماية المدنيين بقطاع غزة، وبمحاسبة الاحتلال على الاستمرار في سياسة التجويع.
ومن بين الشعارات التي تم ترديدها خلال المسيرة: “الشعب يريد إسقاط التطبيع.. الشعب يريد تحرير فلسطين”، و “يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أمريكان”.
المصدر: قدس برس