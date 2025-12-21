الأحد   
   21 12 2025   
   30 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عراقتشي يؤكد دعم إيران لفنزويلا ويدين التهديدات الأميركية في الكاريبي

      أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنّ الإجراءات الأميركية المتّخذة ضد أمن الملاحة البحرية في منطقة الكاريبي، إلى جانب التهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا، تشكّل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

      وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إبفان خيل، شدّد عراقتشي على تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها الثابت للشعب الفنزويلي وحكومته المنتخبة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الإجراءات الأميركية الأحادية وغير القانونية، لما تمثّله من تهديد واضح للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

      وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الاتصال تناول أيضًا العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الكاريبي، حيث أكّد الجانبان عزمهما تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الإيراني والفنزويلي.

      كما شدّد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المحافل الدولية، لمواجهة السياسات الأحادية والدفاع عن سيادة الدول المستقلة.

      المصدر: وازرة الشؤون الخارجية الإيرانية

      مواضيع ذات صلة

      الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

      الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

      مستشار ترامب السابق: نفق روسيا – ألاسكا مشروع مربح للطرفين

      مستشار ترامب السابق: نفق روسيا – ألاسكا مشروع مربح للطرفين

      أميركا الصغيرة.. تحليل في واشنطن بوست لاستراتيجية ترامب الخارجية

      أميركا الصغيرة.. تحليل في واشنطن بوست لاستراتيجية ترامب الخارجية