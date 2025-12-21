عراقتشي يؤكد دعم إيران لفنزويلا ويدين التهديدات الأميركية في الكاريبي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنّ الإجراءات الأميركية المتّخذة ضد أمن الملاحة البحرية في منطقة الكاريبي، إلى جانب التهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا، تشكّل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إبفان خيل، شدّد عراقتشي على تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها الثابت للشعب الفنزويلي وحكومته المنتخبة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الإجراءات الأميركية الأحادية وغير القانونية، لما تمثّله من تهديد واضح للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الاتصال تناول أيضًا العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الكاريبي، حيث أكّد الجانبان عزمهما تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الإيراني والفنزويلي.

كما شدّد الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المحافل الدولية، لمواجهة السياسات الأحادية والدفاع عن سيادة الدول المستقلة.

المصدر: وازرة الشؤون الخارجية الإيرانية