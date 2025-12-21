الولايات المتحدة.. حريق ضخم في محطة للكهرباء يغرق سان فرانسيسكو في الظلام

تسبب حريق في إحدى محطات شركة المرافق PG&E بولاية كاليفورنيا الأمريكية في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 130 ألف مستهلك.

وبدأ العطل الكهربائي في وقت مبكر من بعد ظهر أمس السبت، ليغطي مساحة واسعة من الجزء الشمالي للمدينة بالظلام، بدءا من أحياء ريتشموند وبريزيديو والمناطق المحيطة بحديقة جولدن غيت، ثم توسع نطاقه.

وذكر مسؤولو الإطفاء أن حريقا اندلع داخل محطة فرعية لشركة PG&E في تقاطع شارعي الثامن وميشن حوالي الساعة 3:15 مساءً، تسبب على الأقل في جزء من انقطاعات الكهرباء.

من جهتها، أعلنت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو عن “تعطيلات كبيرة في النقل” في جميع أنحاء المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري. وأفادت وسائل إعلام محلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بإغلاق مطاعم ومتاجر، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد.

ونشرت شركة PG&E حوالي الساعة 4:00 مساء أنها استقرت شبكة الطاقة ولا تتوقع انقطاعات إضافية، لكنها لم تؤكد موعدا محددا لاستعادة التيار الكهربائي بشكل كامل.