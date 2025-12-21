نائبة أمريكية تتهم زملاءها بالانتفاع من استمرار النزاع في أوكرانيا

اتهمت عضوة مجلس النواب الأمريكي، آنا بولينا لونا بعض زملائها المشرعين في الكونغرس بمحاولة عرقلة جهود تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن لديهم مصلحة شخصية في استمرار القتال.

جاءت التصريحات خلال خطاب ألقته لونا في مؤتمر لمنظمة “تورنينغ بوينت” المحافظة في ولاية أريزونا، ونقلته مباشرة شركة “RSBN” الإعلامية.

وفي معرض حديثها عن الانقسامات الداخلية الأمريكية حول السياسة الخارجية، قالت لونا: “المواطنون الأمريكيون عند مناقشة السياسة الخارجية للولايات المتحدة يميلون إلى الانقسام بين المؤيدين لروسيا والمؤيدين لأوكرانيا. ماذا عن أن تكون مواليًا لأمريكا ولا تدعم الحروب الخارجية؟”.

وتابعت متسائلة: “ولكن هل يمكن توقع أن يعمل عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من أجل السلام إذا كان مشاركا شخصيا في دعم الحرب، وإذا كان يعتمد على دعم المجمع الصناعي العسكري، وإذا كان في الواقع ينتمي إليه؟ الجواب هو لا”.

وأشارت النائبة الجمهورية إلى أن بعض المشرعين “يعارضون علنا ما يفعله” من أجل التسوية في أوكرانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر.

وأوضحت لونا سبب تلك المعارضة بقولها: “هذا لأن لديهم مصلحة شخصية في استمرار الصراع في أوكرانيا ويستفيدون منه”.

المصدر: روسيا اليوم