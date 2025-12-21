الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا





أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

في الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأمريكية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها “قرصنة بحرية”.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في منشور على منصة إكس، إنّه “في عملية قبل الفجر في وقت مبكر من صباح 20 كانون الأول/ديسمبر، احتجز خفر السواحل الأمريكي بدعم من وزارة الحرب ناقلة نفط كانت راسية آخر مرة في فنزويلا”.

وأرفقت المنشور بمقطع فيديو يظهر لقطات جوية لمروحية تحوم فوق سطح ناقلة نفط كبيرة في البحر.

وأضافت نويم “ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة نقل النفط غير المشروع الخاضع للعقوبات والذي يستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات في المنطقة. سنجدكم، وسنوقفكم”.

من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤولين في قطاع النفط الفنزويلي، أن الناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطًا فنزويليًا، وقد غادرت فنزويلا مؤخرا وكانت في مياه البحر الكاريبي.

ولم تكشف نويم أي معلومات تعريفية عن الناقلة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة المعترضة خاضعة لعقوبات أميركية.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع “حصارًا شاملًا” على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأمريكية المبحرة من فنزويلا وإليها، وقال في مقابلة بُثت الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على الدولة الأمريكية اللاتينية.

هذا وتتهم الولايات المتحدة نيكولاس مادورو بتزعم شبكة لتهريب المخدرات، وهو ما ينفيه، وقد ضاعفت الإجراءات الاقتصادية والعسكرية للضغط على كراكاس.

ونشرت واشنطن قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، ونفذت سلسلة من الضربات استهدفت قوارب تشتبه في أنها تابعة لمهربي مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

المصدر: وكالة يونيوز