بوتين يستضيف قادة رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سان بطرسبورغ

يعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ خلال اليومين المقبلين (21-22 ديسمبر)، حيث يستضيف سلسلة من اللقاءات الإقليمية الهامة، وفقا لما أفاد به المكتب الصحفي للكرملين.

وستشهد مدينة سان بطرسبورغ انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، يليه لقاء غير رسمي تقليدي لقادة دول رابطة الدول المستقلة، إضافة إلى محادثات ثنائية مع قادة بعض الدول.

وفي 21 ديسمبر، سيعقد المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأوضح المكتب الصحفي الرئاسي أن الاجتماع سيناقش القضايا الملحة المتعلقة بأنشطة الاتحاد، كما سيضع القادة معالم جديدة لتعميق عمليات التكامل وتطوير السوق الموحدة لـ “الخماسي”، إلى جانب اعتماد عدة وثائق وقرارات هامة. ومن أبرز المقررات المتوقع التوقيع عليها، اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خمس دول هي: روسيا، أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، وقيرغيزستان.

وفي اليوم التالي، 22 ديسمبر، سيجتمع قادة دول رابطة الدول المستقلة في لقائهم غير الرسمي التقليدي قبل رأس السنة الجديدة، وهو تقليد طويل الأمد تستضيفه سان بطرسبورغ (مسقط رأس بوتين) منذ عام 2018، فيما يستمر بوتين في تنظيم هذه القمم الاحتفالية منذ عام 2017.

ولن يقتصر البرنامج على التواصل غير الرسمي فقط، إذ يحرص الرئيس الروسي بصورة تقليدية كونه مضيفا على إعداد برنامج ثقافي موسع للضيوف. فقد سبق أن اصطحب قادة الرابطة في زيارات إلى مجمعات تاريخية مثل بيترهوف وتسارسكويه سيلو وقصر بافلوفسك.

وأكد بوتين أن هذه الدورة لن تكون استثناء، موضحا خلال لقائه بنظيره الطاجيكي إمام علي رحمون أواخر نوفمبر في بيشكيك، أن “هذا اللقاء سيكون ممتعا ومفيدا وبناء”، ووعد بأن “البرنامج الجيد” سيكون “مرتبطا بكل جمهورية”، وسيختار معالم ثقافية وتاريخية تهم جميع شعوب الاتحاد السوفيتي السابق.

تتكون رابطة الدول المستقلة حاليا من 11 دولة هي: أذربيجان، أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، وأوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هم أيضا أعضاء في الرابطة. وقد لفت الرئيس بوتين سابقا إلى أن مولدوفا وأوكرانيا تشاركان اسمياً منذ فترة طويلة ولا تساهمان فعليا في أعمال الرابطة.

المصدر: روسيا اليوم