“المرابطون” نوهت بالدور المصري في تعزيز العلاقات بين البلدين

حيت حركة الناصريين المستقلين” المرابطون”، قيادة جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على “الاصرار والتصميم لمنع تدهور الواقع العسكري في لبنان، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة، والسعي الدائم إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اللبنانية المصرية”.

وثمنت الحركة في بيان، زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى لبنان، “التي أكدت أن مصر ستبقى إلى جانب لبنان، بالفعل الممنهج الدقيق، من ضمن دورها الشامل كمرجعية عربية حاضنة وحاملة لآمال أبناء أمتنا العربية”.

كما نوهت بدور السفارة المصرية في لبنان في تعزيز العلاقات المصرية مع كل الأطياف اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية