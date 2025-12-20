وول ستريت جورنال: تردد أوروبا في استخدام الأصول الروسية يضع دعم أوكرانيا تحت الضغط

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تردد أوروبا في استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل جهود أوكرانيا الحربية، رغم دعمها المتكرر لكنّه محدود بفعل مخاوف سياسية وقانونية، خصوصًا من بلجيكا التي تحتفظ بأكبر الحصص من هذه الأصول.

ورأت الصحيفة أن “هذا الانقسام الأوروبي المستمر منذ بداية الحرب يعكس صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة ضد موسكو، ويضعف صورة الاتحاد وقدرته على الحفاظ على الإجماع الداخلي، وسط إرهاق شعبي متزايد من الحرب”.

ومع ذلك، حصلت أوكرانيا على قرض أوروبي بقيمة 105 مليارات دولار، يضمن تمويل ميزانيتها وقدراتها العسكرية لعامين، ويعزز موقفها في مفاوضات وقف إطلاق النار، رغم أن الاتحاد الأوروبي أبقى الأصول الروسية مجمدة وبعيدة عن متناول الكرملين، مما حمّل دافعي الضرائب الأوروبيين العبء المالي.

وأكد التقرير أن رفض استثمار الأصول الروسية جاء خوفًا من إجراءات انتقامية من روسيا، في وقت وصف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام هذه الأموال لصالح أوكرانيا بأنه “سرقة” قد تضر بالثقة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وول ستريت جورنال