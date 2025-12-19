مدبولي أكد دعم بلاده للبنان: الشركات المصرية مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار الجنوب وتنفيذ مشروعات الطاقة

أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في حديث لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن زيارته الى بيروت “جاءت بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في رسالة مفادها دعم مصر لشقيقها لبنان في كل المجالات الممكنة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها”.

وأكد أنه في حرص في “كل اللقاءات على نقل رسالة فخامة الرئيس وموقف مصر الداعم الكامل للبنان في المجال السياسي والدبلوماسي واللوجستي والاقتصادي في كل النقاط التي يطلبها الأشقاء في لبنان في هذه المرحلة”، مشيرا الى أنه ناقش مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

ولفت إلى أن “الشهر الماضي شهد انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية–اللبنانية المشتركة في القاهرة، وكانت هذه المرة الأولى منذ 6 سنوات، وتركز حديثهما اليوم على تفعيل كل ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في الشهر الماضي”، موضحا أن “هناك أولوية قصوى لمجالات الطاقة، تحديدا قطاع الغاز وقطاع الكهرباء، لأن لبنان يمر ببعض التحديات في هذين القطاعين”، مشيرا إلى أنه حرص على “اصطحاب أعضاء الوفد المرافق، وهم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزراء الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، لمناقشة هذه الملفات المهمة وذات الأولوية للأشقاء في لبنان”.

وذكر أنه “مع توقف العدوان الغاشم على الجنوب اللبناني من الجانب الإسرائيلي، هناك خطط واضحة لإعادة الإعمار في الجنوب اللبناني، ولذلك عرضت مصر استعدادها من خلال شركاتها وشركات المقاولات والتشييد والبناء وكل الشركات الأخرى لدعم لبنان وتقديم كل الخبرات الفنية واللوجستية، سواء من خلال الشركات المصرية منفردة أو بالشراكة مع الشركات اللبنانية”.

وأكد أن “هناك تقديرا واضحا من الجانب اللبناني لهذا الدعم، كما تم الاتفاق على مشروعات مشتركة في مجالات الغاز والكهرباء بين الوزراء المعنيين في الجانبين لدعم لبنان في هذه المجالات”.

وشدد على “دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه، وحرصها على استقرار وسلامة ووحدة أراضيه، ودعم الدولة المصرية لكل السلطات اللبنانية لبسط سيادتها على كامل الحدود اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عن الأمم المتحدة في وقف جميع إجراءات العدوان، وضمان سيادة لبنان على كامل أراضيه”، متمنيا “للأشقاء اللبنانيين دوام الاستقرار والتقدم والرقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام