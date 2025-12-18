وزارة الزراعة تدعو وسائل الإعلام لمواكبة أعمال الحجر الصحي البيطري في مرفأ بيروت

دعت وزارة الزراعة اللبنانية، في بيان لها مساء الخميس، ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، إلى مواكبة أعمال الحجر الصحي البيطري التي تنفّذها الفرق المختصة في مرفأ بيروت على بواخر المواشي، ولا سيّما باخرة الأبقار الآتية من جمهورية مصر العربية، وذلك يوم الجمعة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأشارت الوزارة إلى أن “دعوتها هذه تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي العام حول الإجراءات الوقائية المتّخذة، ولا سيّما فيما يتعلّق بمرض الحمى القلاعية، واطلاع الرأي العام على الوضع الصحي القائم في لبنان والتدابير المعتمدة لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام