الرئيسان عون وبري وشخصيات يطمئنون إلى صحة الشيخ الخطيب

تلقى نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب سيلًا من الاتصالات، وزاره حشد من الشخصيات في مستشفى الزهراء للاطمئنان إلى صحته والتهنئة بإبلاله من الوعكة الصحية التي استدعت إجراء عملية قسطرة قلبية له.

وكان في مقدمة المتصلين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، ووزير الإعلام بول مرقص، والسيدة رباب الصدر.

كما زاره المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ورئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان، وعدد كبير من علماء الدين والمفتين وقضاة الشرع، والنواب، وأساتذة الجامعة الإسلامية، وأطباء مستشفى الزهراء، ووزراء سابقين، وشخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وحزبية وإعلامية.

