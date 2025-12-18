الزراعة اللبنانية: للامتناع عن نشر أي معلومات عن الحمى القلاعية والالتزام حصرًا ببياناتنا

أهابت وزارة الزراعة اللبنانية، في بيان لها الخميس، بـ”جميع وسائل الإعلام، والمنصات الرقمية، والمواطنين، الامتناع التام عن نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمرض الحمى القلاعية، قبل التثبت من دقتها ومصداقيتها، وحصر اعتمادها بالمصادر الرسمية المعتمدة”، وحذّرت من أن “تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة قد يؤدي إلى إثارة الهلع، وإلحاق أضرار مباشرة بالقطاع الزراعي وبالثروة الحيوانية”.

وأكدت الوزارة أن “فرقها الفنية والبيطرية المختصة تتابع يوميًا وبشكل ميداني جميع الحالات المشتبه بها أو المثبتة في مختلف المناطق اللبنانية، وهي على تواصل مباشر ومستمر مع المزارعين ومربّي المواشي، وتتخذ الإجراءات العلمية والوقائية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة محليًا ودوليًا”.

وشدّدت الوزارة على أنها “الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة إصدار المعلومات والتقارير والبيانات المتعلقة بالوضع الصحي للثروة الحيوانية، وأن أي معلومات يتم تداولها خارج الأطر الرسمية لا تعبّر بالضرورة عن الواقع، وقد تندرج في إطار التضليل أو التهويل غير المبرّر”.

ولفتت الوزارة إلى أن “لجنة الطوارئ التي شكّلتها، والتي تضم كلًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ووزارة الصحة العامة اللبنانية، ونقابة الأطباء البيطريين في لبنان، وممثلي مربّي المواشي، إلى جانب خبراء وزارة الزراعة المختصين، تتابع الوضع الصحي ميدانيًا وبصورة متواصلة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية، والنقابات المعنية، والبلديات، وكافة الجهات الرسمية والمحلية ذات الصلة، بما يضمن الاستجابة السريعة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلمية اللازمة، وحصر أي بؤر محتملة، ومنع انتشار المرض”.

ودعت الوزارة “الجميع إلى تحمّل المسؤولية الوطنية والإعلامية، والالتزام حصرًا بالبيانات الصادرة عنها، وتفادي نشر أو إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، حرصًا على سلامة الثروة الحيوانية، واستقرار القطاع الزراعي، وحماية الأمن الغذائي في لبنان”، مؤكدةً “حرصها الكامل على التعاون الإيجابي، والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات، وتقديم الإيضاحات اللازمة بشفافية ومسؤولية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام