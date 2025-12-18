الخميس   
   18 12 2025   
   27 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:34
    لبنان

    جلسة عامة في المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري

      يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة 29 أيلول 2025.

      وأقر مجلس النواب مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب. كما تم إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية.

      واقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان.

      ومن مجلس النواب في ساحة النجمة وسط بيروت، ينضم الينا مراسلنا حسين عواد.

      المصدر: موقع المنار

