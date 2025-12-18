سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع وتطال سيارة في الطيبة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية على مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد، في تصعيد جديد طال مناطق جبلية وودياناً وأطراف بلدات عدة.

ولمزيد من التفاصيل حول الغارات الاسرائيلية على منطقة البقاع مراسلنا غسان قانصوه يوضح لنا التالي…

وأفاد مراسل المنار بأن الغارات استهدفت أطراف الريحان والجبور في اقليم التفاخ الجنوبي، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان والقصير في الجنوب.

كما طالت الضربات مجرى نهر الليطاني بين زوطر ودير سريان في منطقة النبطية، إلى جانب مرتفعات الجبور والقطراني في البقاع الغربي.

وجدد الطيران الإسرائيلي لاحقاً غاراته، مستهدفاً منطقة المحمودية في جنوب لبنان، فيما طالت غارات أخرى مرتفعات زغرين في جرود الهرمل بالبقاع الشرقي.



ولمزيد من التفاصيل ايضا حول الغارات الاسرائيلية على منطقة الجنوب اللبناني مراسلنا علي شعيب يوجز لنا التالي…

وفي سياق متصل، افاد مراسلنا عن قيام الطيران المسير المعادي بالاغارة على رابيد في بلدة الطيبة اثناء تواجد شاحنة لشركة كهرباء لبنان وعدد من العمال ما ادى الى احتراق الاليتين وإصابة عدد من العمال.



وفي بيان لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية استهدفت ما زعم أنها “بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من العمق اللبناني”، مدعياً أنها “كانت تُستخدم لتخزين وسائل قتالية”.

المصدر: موقع المنار