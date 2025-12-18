نزوح أكثر من 600 سوداني جنوب كردفان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 650 مدنيًا إضافيًا من ولاية جنوب كردفان في غرب السودانٍ بسبب تفاقم انعدام الأمن.

ووفق البيان، نزح 460 شخصًا من كادوقلي، عاصمة الولاية، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، فيما نزح 145 شخصًا من الدلنج و45 شخصًا من الكويك خلال الفترة نفسها.

وتوجه معظم النازحين إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض، إضافة إلى العاصمة الخرطوم، بينما توزّع آخرون داخل مناطق متفرقة في جنوب وغرب كردفان، وسط استمرار الوضع الأمني المتوتر والمتقلب.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 41 ألف شخص منذ تصاعد العنف في ولايتي شمال وجنوب كردفان خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر: وكالات