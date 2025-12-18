الخميس   
   18 12 2025   
   27 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    نزوح أكثر من 600 سوداني جنوب كردفان

      أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 650 مدنيًا إضافيًا من ولاية جنوب كردفان في غرب السودانٍ بسبب تفاقم انعدام الأمن.

      ووفق البيان، نزح 460 شخصًا من كادوقلي، عاصمة الولاية، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، فيما نزح 145 شخصًا من الدلنج و45 شخصًا من الكويك خلال الفترة نفسها.

      وتوجه معظم النازحين إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض، إضافة إلى العاصمة الخرطوم، بينما توزّع آخرون داخل مناطق متفرقة في جنوب وغرب كردفان، وسط استمرار الوضع الأمني المتوتر والمتقلب.

      وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 41 ألف شخص منذ تصاعد العنف في ولايتي شمال وجنوب كردفان خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      السودان يتصدّر للعام الثالث قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية وتحذيرات من “أكبر أزمة إنسانية مسجّلة”

      السودان يتصدّر للعام الثالث قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية وتحذيرات من “أكبر أزمة إنسانية مسجّلة”

      الصحة العالمية تدين الهجوم على البعثة الأممية في السودان

      الصحة العالمية تدين الهجوم على البعثة الأممية في السودان

      هجوم بطائرة مسيّرة على مستشفى في الدلنج السودانية يسفر عن سقوط 7 قتلى و12 مصاباً

      هجوم بطائرة مسيّرة على مستشفى في الدلنج السودانية يسفر عن سقوط 7 قتلى و12 مصاباً