غارات صهيونية جديدة جنوب غزة وجرحى بالقطاع

واصل جيشُ الاحتلالِ الصهيونيُّ خروقَه لاتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار، بشنِّ غاراتٍ جوّيّةٍ وإطلاقِ نارٍ صباحَ اليومِ الخميس على مناطقَ في جنوبِ قطاعِ غزة، ما أسفر عن إصاباتٍ في صفوفِ المواطنين.

وتعرضت مناطق شرقيّ رفح وخانِ يونس لغاراتٍ جويّةٍ، وتَجدّدَت لاحقًا مع إطلاقِ نارٍ من مروحيّاتِ الاحتلالِ على مناطقَ شرقيّ خانِ يونس، بالتزامنِ مع قصفٍ متواصلٍ لمواقعَ داخلَ وخارجَ مناطقِ انتشارِ جيشِ الاحتلال.

وفي مدينةِ غزة، أصيب 11 فلسطينيًّا بجروحٍ متفاوتةٍ جراءَ غارةٍ من مسيّرةٍ صهيونيّةٍ استهدفت تجمّعًا للمواطنين في منطقةٍ انسحب منها الاحتلالُ بموجبِ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار، فيما سقطت قذيفةٌ مدفعيّةٌ وسطَ تجمّعٍ للمواطنين في منطقةِ السامر.

ويأتي ذلك فيما يواصلُ الاحتلالُ سيطرتَه على الشريطينِ الجنوبيِّ والشرقيِّ من القطاع، إضافةً إلى أجزاءَ واسعةٍ من شمالِ غزة، محتلاً قرابةَ 60% من مساحتِه، رغم سريانِ اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار منذ تشرينَ الأوّل.

وبحسبِ مصادرَ فلسطينية رسميّةٍ، ارتكب الاحتلالُ مئاتِ الخروقاتِ منذ بدءِ الاتفاق، ما أدّى إلى استشهادِ مئاتِ الفلسطينيّين، في سياقِ حربِ الإبادةِ المستمرّةِ على غزة، التي خلّفت عشراتِ آلافِ الشهداءِ والجرحى ودمارًا هائلًا في مختلفِ أرجاءِ القطاع.

المصدر: وكالة الأناضول