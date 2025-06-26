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أمريكا | ترامب يدعو “إسرائيل” لأن تلغي فورًا محاكمة نتنياهو بتهم فساد

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “إسرائيل” لأن تلغي فورًا محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهم فساد، واصفًا القضية الملاحق بها بـ”حملة اضطهاد”.

وفي رسالة مطوّلة نشرها على منصّته تروث سوشل، قال ترامب إنّ “مثل هكذا حملة اضطهاد لرجل قدّم الكثير هي بالنسبة لي أمرٌ لا يُصدّق”.

وشدد ترامب على أنّ نتنياهو “يستحقّ أفضل من ذلك بكثير، وكذلك إسرائيل”، وأضاف “يجب إلغاء محاكمة نتنياهو فورًا أو أن يصدر عفو عن بطل عظيم”.

هذا ويواجه رئيس حكومة الاحتلال منذ عام 2020 محاكمة بتهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا معروفة إعلاميًا بـ”القضايا 1000 و2000 و4000″.

وتدور هذه القضايا حول تلقيه هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل خدمات سياسية، ومحاولته التلاعب بتغطية وسائل إعلام إسرائيلية لصالحه.

المصدر: وكالات