مديرية الجمارك: ضبط مصنع أحذية غير مرخص في جدرا لسوري وختمه

أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان، أن ” الجمارك – ضابطة صيدا نفذت، بعد توافر معلومات دقيقة لديها، عملية نوعية أسفرت عن ضبط مصنع أحذية غير مرخص، في محلة جدرا – الشوف، يقوم بتصنيع أحذية تحمل دلالات وعلامات تجارية تعود إلى ماركات عالمية معروفة، في مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء”.

وأشارت إلى أنه “تم الكشف على المصنع، الذي تبين أن صاحبه سوري الجنسية، وضبط الكميات الكبيرة الموجودة في داخله وختمه بالرصاص الجمركي”.

وأوضحت أنه “تم اقتياد صاحبه إلى مركز الضابطة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بإشراف القضاء المختص”.

وذكرت أن “هذه العملية تأتي في إطار جهود الضابطة الجمركية المستمرة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، ومنع التعدي على حقوق العلامات التجارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام