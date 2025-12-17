الأربعاء   
    دوريات تفتيشية لمصلحة الاقتصاد على عدد من “السوبرماركت” في صيدا وصور وضبط بحق مخالف

      نفذت مصلحة الاقتصاد الإقليمية في الجنوب، في إطار عملها الرقابي المستمر ، دورية تفتيشية شملت عددا من السوبرماركت الكبيرة في صيدا وجوارها وصور. وتم اختيار سلة استهلاكية تضمنت حوالي 20 سلعة استهلاكية اساسية حيث تم التدقيق في أسعارها ومقارنة الفروقات السعرية بين سوبرماركت وأخرى، إضافة إلى احتساب هوامش الربح المعتمدة لكل صنف.

      وقد تبين بنتيجة الكشف وجود مخالفة جسيمة في إحدى السوبرماركت، إذ تخطى هامش الربح المعتمد الحد المسموح به قانونا، ووصل في بعض الأصناف إلى نسبة 21 في المئة.

      وبعد استدعاء المسؤول عن “السوبرماركت” والتحقيق معه، أفاد بأنه قام بإضافة نسبة 7 في المئة على جميع الأصناف، مبررا ذلك بأنها تمثل قيمة العمولة (الكوميسيون) التي تتقاضاها إحدى التطبيقات الإلكترونية المخصصة لخدمة التوصيل (Delivery).

      وعلى الأثر، نظم محضر ضبط بالمخالفة وطلب من المعني التوقف فورا عن البيع بالأسعار المخالفة، وتعديل نظام الأسعار (السيستم) بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

      وأكدت مصلحة الاقتصاد استمرارها في الجولات الرقابية واتخاذ التدابير اللازمة في حق أي مخالفة، حفاظًا على حقوق المستهلك ومنع أي استغلال غير مشروع.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الامن العام اللبناني يحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة “الوحدة 504” على مواقع التواصل الإجتماعي

      الإخبارية السورية: قوات إسرائيلية تطلق قذائف مدفعية باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة جنوبي البلاد

      المديرية العامة للأمن العام تحذر من مخاطر التفاعل مع صفحة “الوحدة 504” على مواقع التواصل ‏- على فايسبوك : وحدة 504 ، على انستغرام : Unit 504 – official ،‏ على X : وحدة 504

