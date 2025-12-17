فدوي: مؤامرات الأعداء ضد إيران فشلت وهذا دليل على قوة الثورة الإسلامية

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن جميع مؤامرات الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنجح، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد دليلًا قاطعًا على قوة الثورة الإسلامية.

جاء ذلك خلال حفل إحياء أسبوع البحث العلمي الذي أقيم صباح اليوم في جامعة الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث شدد العميد فدوي على أهمية البحث العلمي في المجتمع، قائلاً إن العلم النافع يجب السعي إليه لحل القضايا الوطنية وتطوير البلاد. وأضاف: “يجب أن نطالب الباحثين بتوسيع نطاق البحث العلمي، لأن هناك العديد من القضايا في البلاد التي تحتاج إلى حلول”.

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري إلى اعتماد إيران على اليقينيات والإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن الله وفّر للعباد كل ما يحتاجونه لتحقيق أهدافهم، وأن على العلماء والمفكرين العمل معًا للنهوض بالقطاع العلمي في البلاد.

وفي جانب آخر من خطابه، لفت العميد فدوي إلى استمرار عداء الولايات المتحدة ونظام الهيمنة ضد الثورة الإسلامية، موضحًا أن الهجمات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية لم تثنِ الجمهورية الإسلامية عن تحقيق أهدافها. وأضاف: “الحرس الثوري والنظام وأفراد المجتمع والشهداء قد أدوا واجبهم في مواجهة الأعداء، ومؤامراتهم لم تنجح قط”.

كما شدد على ضرورة استغلال القدرات المحلية والاعتماد على الذات، مؤكدًا أن الشهداء أثبتوا قدرة إيران على تحقيق أهدافها الوطنية باستمرار.

المصدر: وكالة مهر للانباء