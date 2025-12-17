عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025

العناوين الاخبار: صراع النفود والمصالح يحتدم حول توزيع الخسائر

صندوق النقد: تصغير رساميل المصارف أولا

تغطية الاستحقاقات بالعملة الاجنبية: بالكاد اول 3 سنوات

حملة تهويل بريطانيّة… وواشنطن لا تريد الجيش على الحدود

شواهد من تاريخ الإسلام وفلاسفة الغرب: إلقاء السلاح ينتهي كذبح الغنم الديار: ترقب ممزوج بالقلق… رسائل مُتداخلة تنتظر بيروت

عيسى الى باريس… «جلسة استماع» لهيكل الخميس

إجتماع مفصلي «للميكانيزم» الجمعة… تسوية أم تسخين؟

شهر على انضمامها لـ«التحالف الدولي»… دمشق أمام الإختبار الأول

اذا تغيّر رجب طيب أردوغان البناء: ترامب: قرارات تقييد سفر على رعايا عشرات الدول وأشدّها على سورية وفلسطين

تراجع التفاؤل بخطة واشنطن لأوكرانيا: أوروبا ترفع سقفها… وبوتين يحتكم للميدان

الجلسة التشريعية غداً ومشاريع التعطيل بقيادة «القوات» وجدول أعمال مالي حكومي

الاقتصاد السياسي لأفول الإمبراطورية النهار:

تصعيد إسرائيلي لافت وترقّب ثقيل… ترامب يطلق إشارات عن نفاد صبره!

في باطن التقاطع الإسرائيلي – الإيراني!

من “القرض الحسن” إلى “جود”… مناورة مالية لـ”حزب الله”

ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة “قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف”

هكذا يقارب “حزب الله” عرض “تجميد” سلاحه نداء الـوطـن: عمّار الموسوي في السعودية منذ ثلاثة أيّام

برّي يبتز للتشريع و “الحزب” يستجدي الرياض لفك العزلة

الأسواق التجارية تراهن على الأعياد… والمغتربون ورقة الحظ الرابحة

من باريس إلى الناقورة… باكورة الاتصالات تصدم لبنان

المغامرة بلبنان من أجل السلاح

هل انطلق قِطار الانتخابات؟ اللواء: ورقة لبنان غنية بالوقائع والمطالب أمام اجتماع باريس

عون يزور واشنطن قبل هيكل وسلام يؤكِّد أن قانون الفجوة المالية يحرص على الودائع والمصارف

الفجوة المالية والذهب بين الدولة والمصارف!

واشنطن تلوِّح بمصادرة بواخر نفط فنزويلية مجدَّداً

بين «رؤية باريس ورغبة واشنطن» المسار واحد لبنان إلى «التطبيع دُرْ»! الجمهورية: تحضيرات ناشطة لباريس والميكانيزم

نصاب الجلسة النيابية “التطيير”.. تابع

ترامب لمنع نتنياهو من الحرب… والبنتاغون يعلن بيع مركبات ومعدات للجيش

هيكل: أنا أعطيت هذه الأوامر

تظاهرات النازحين: انتشار أمني – سياسي.. والمقاربة المختلفة الشرق: شتيمة فضل شاكر لبشار في مهرجان الرباط أوقعته في مكائد خصومه… أما المال الذي صرفه فكان من أجل أعمال إنسانية

معارضو الحزب مع التأجيل والسبب مرتبط بالسلاح

النهار: يرجح نائب سابق معارض أن تكون نبرة الشيخ نعيم قاسم التصعيدية في إطلالته الأخيرة هدفت إلى عرقلة تعيين سفير شيعي في لجنة "الميكانيزم". يتخوف متابعون من أن تكون عجلة التعيينات تعثرت إذ إن مواقع ومجالس كثيرة منتهية الصلاحية لم تشملها القرارات الحكومية ما يبقي القديم على قدمه. يبدو أن المعركة بين جمعية المصارف والحكومة التي تتّجه إلى اقرار قانون الفجوة المالية إلى تصعيد حتمي ما سيدفع حتمًا إلى تأجيل اقرار القانون لما للجمعية من تأثير كبير في داخل مجلس النواب وفق رئيس لجنة نيابية. الجمهورية: قال مرجع نيابي ما حرفيّته: "أعطوني لبنان موحّدًا، فلا أخاف إلا من الله". جهة سياسية أساسية كشفت أنّها لن تُمانع اتفاقًا حدوديًا بين لبنان و"إسرائيل"، برعاية أميركية – فرنسية. اعتبر مسؤول بارز أنّ كلّ أخبار التصعيد هي من باب التهويل، و"إنّنا لا نستطيع تسليم كلّ أوراقنا من دون مقابل". اللواء: يسعى رئيس تيار مسيحي إلى إعادة التموضع عربيًا، بما لا يُبقي الساحة فقط لخصم سياسي شديد الصعوبة. يسعى وزراء سابقون لدى أكثر من طرف حزبي ومرجعي لقبول ترشيحهم للانتخابات النيابية المقبلة. يتحدث زملاء لسفير سيادي عن نقص في ثقافته السياسية والمهنية مما يجعله يشوط "مواقف" أبسط ما فيها أنها خارج السياقات المتعارف عليها! البناء: خفايا علق مرجع سياسي على الرواية التي يردّدها فريق من اللبنانيين حمل سيف الحرب يضرب به منذ شهور ويهدّد بتسليطه على رؤوس اللبنانيين ويحدد له المواعيد تلو المواعيد، وروايتهم اليوم أن تدخلًا أميركيًا قويًا منع الحرب التي كانت وشيكة وقد قرّرها "الإسرائيلي" ثمّ تراجع بفعل هذا الضغط، فسأل أليست أميركا أكثر إعجابًا بأداء الرئيس السوري من كلّ الحكم في لبنان، كما تقول تصريحات المسؤولين فيها؟ ثمّ أليست سورية أسهل بكثير من لبنان حيث لا مقاومة ولا سلاح مقاومة؟ ثمّ أليس الضغط المطلوب لصالح سورية أسهل من الضغط لصالح لبنان حيث الحكومة لا تضع ملف الأرض المحتلة في الجولان شرطًا للاتفاق وقد قبلت الدخول في مفاوضات مباشرة وسياسية عالية المستوى وعقدت خمس جلسات تفاوض على أعلى المستويات ومستعدة لاتفاق لا يتطرّّق لمصير الجولان المحتل؟ فلماذا لم تضغط أميركا لوقف التوغل "الإسرائيلي" أو لماذا ضغطت ولم تنجح بينما ضغطت ونجحت في إيقاف حرب وكلمة حرب وحدها تكفي وعلى طرف تصنّفه أميركا بالإرهابي؟ وقال المرجع أليس المنطق أن نتذكر ما نسمعه في الأفلام الأميركية بتقاسم الأدوار بين الشرطي السيئ والشرطي الجيّد وأن كلّ حكاية الحرب كانت للتهويل على صغار العقول كما قصّة صرف النظر عنها؟ كواليس قال ملحق عسكري غير عربي في بيروت في مناسبة جمعت عددًا من اللبنانيين وغير اللبنانيين إنه تلقى طلبًا من مسؤوليه لتجميع أي دراسات عسكريّة عن حرب الستين يومًا وأن ملحقًا في "تل أبيب" حصل على مثلها من هناك، لأن ما جرى فيها كحرب برّية يشبه معارك ستاليننغراد البرية خلال الحرب العالمية الثانية لجهة الفشل الذي أصاب الجيش الألماني المدعوم بقوة نارية استثنائية وأن السبب كان هو نفسه صمود الأهالي والمدافعين وخوضهم مواجهات يقول "الإسرائيليون" في الدراسات أنهم لم يواجهوا مثلها إلا في معارك نادرة خلال معركة الكرامة عام 1968 مع الفدائيين والجيش الأردني وخلال حرب تشرين عام 1973 أثناء عبور القوات المصرية إلى الضفّة الشرقية لقناة السويس والهجوم المظلي السوري على جبل الشيخ والمعارك التي خاضها الجيش العراقي في الدفاع عن خط الدفاع في الجولان قبل اتفاق فك الاشتباك ومعارك تموز 2006 على القرى الحدودية اللبنانية. الديار: أكدت مصادر مطلعة على موقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل لـ "الديار" رفضه الكلام والتسىريبات التي تتحدث عن وضع الأميركيين للجيش تحت فترة اختبار قبل إعادة الثقة به ووفق المعلومات، يحرص قائد الجيش على أن يكون أي تحرك للقوات العسكرية خصوصًا في الجنوب في إطار مهامه الوطنية في حماية السيادة والجنوبيين، وليس أي شيء آخر، علمًا انه ينفذ قرار السلطة السياسية وذلك في سياق تعزيز الموقف الدبلوماسي اللبناني، ولا يعمل الجيش على إرضاء أي جهة خارجية. كدت أوساط سياسية مطلعة لـ"الديار" أن المسؤولين اللبنانيين لم يتلقوا من الجانب الأميركي أي احاطة جديدة تتعلق بزيارة السفير توم براك إلى "إسرائيل"، لكن التسريبات الأولية تشير إلى أن الضغط الأميركي الجدي على نتنياهو يتعلق بالتطورات في غزّة، في ما لا تزال واشنطن على تنسيق تام مع "الإسرائيليين" بالنسبة للملف اللبناني، وحتّى الآن لا تزال الضغوط مجدية، ويمكن استكمالها للحصول على المزيد من التنازلات اللبنانية.