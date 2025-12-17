​مستوطنون يهاجمون ممتلكات فلسطينية شمال شرق رام الله وسط حملة اعتقالات في مناطق الضفة

أقدم مستوطنون صهاينة، فجر الأربعاء، على حرق عدد من المركبات الفلسطينية في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار حالة من الرعب في صفوف سكان القرية. كما خطّ المستوطنون كتابات عنصرية وكراهية على جدران المباني، تضمّنت عبارات مثل: “كفى اضطهادًا لليهود” و”آفي بلوط، لا تعبث معنا”.​

ووفقًا لمصادر فلسطينية محلية، اقتحم المستوطنون القرية في ساعة مبكرة من الفجر، وأحرقوا المركبات المركونة أمام المنازل، وخطّوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين.

كما دوّنوا شعارات موجّهة إلى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، اللواء آفي بلوط، من بينها: “آفي بلوط، لا تتعامل معنا – تحيات كتائب الملك داود”، في إشارة إلى مجموعات “شبيبة التلال” التي تتبنّى المسؤولية عن اعتداءات تنفّذها جماعات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.​

مصادر محلية: مليشيات المستوطنين تهاجم بلدة عين يبرود شرق رام الله فجر اليوم، وتحرق مركبات وتخط شعارات معادية. pic.twitter.com/vZJS6YhstF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 17, 2025

وأظهرت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين وقوات الاحتلال نفذوا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 2144 اعتداء، بينها 1523 اعتداء نفّذها جيش الاحتلال و621 اعتداء نفّذها المستوطنون. وتركّزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة بـ360 اعتداء، والخليل بـ348، وبيت لحم بـ342، ونابلس بـ334 اعتداء.

اقتحام للحي الشرقي في جنين واعتقالات في بيت لحم ونابلس وسط توتر أمني في الضفة الغربية

اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، الحي الشرقي في مدينة جنين، قبل أن تتبعها تعزيزات عسكرية من جهة حاجز الجلمة، حيث داهمت منزلًا في الحي وحوّلته إلى ثكنة عسكرية، فيما حاصرت منزلًا آخر في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تشن حملة احتجاز واسعة في صفوف المواطنين داخل الحي وتخضعهم للتحقيق الميداني، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين السكان.​

#شاهد| لحظة اعتقال جنود الاحتلال لشاب والتنكيل به خلال اقتحام الحي الشرقي من مدينة جنين. pic.twitter.com/TxCxvuahxN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 17, 2025

وفي سياق متصل، قررت مديرية تربية جنين تأجيل الدوام الدراسي، اليوم الأربعاء، في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال إلى يوم غدٍ الخميس، حفاظًا على سلامة الطلبة في ظل استمرار التوتر الأمني في المدينة ومحيطها.​

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين من مدينة بيت لحم، واستدعت آخر لمقابلة مخابراتها، عقب حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت: حسن محمد الورديان (70 عامًا) ونجله أسيد (35 عامًا) من منطقة جبل هندازة شرق المدينة، وأحمد عطا الهريمي (35 عامًا) من جبل الموالح، وعمار عادل الهريمي (27 عامًا)، وناصر محمد الوحش (27 عامًا)، ووليد داود البستنجي (20 عامًا)، وموسى محمود أبو عاهور من شارع الصف وسط بيت لحم، وعدنان كايد جبريل (20 عامًا)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما سلّمت الشاب عيسى نادر عواد من جبل الموالح بلاغًا لمراجعة مخابراتها عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه.​

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا من بلدة كفر قليل جنوب نابلس، حيث أفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا المواطن ساري منصور رشيد بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته. وداهمت قوات الاحتلال كذلك البلدة القديمة في نابلس ومحيطها، وسط انتشار واسع للجنود في المنطقة وتنفيذ عمليات تفتيش للمنازل والشوارع.​

المصدر: وكالة وفا