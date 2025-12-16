غازي حمد: لتحرّك فوري من قبل الوسطاء لردع الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاته

أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أنّ خروقات الاحتلال لاتفاق وقف الحرب تجاوزت 813 خرقًا منذ بدء سريانه، بمعدل يقارب 25 خرقًا يوميًا، معتبرًا أنّ ما يجري يشكّل تهديدًا مباشرًا للاتفاق ويضعه «في مهب الريح».

وأشار حمد إلى أنّ الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندًا فيه إلا وخرقه أو التُفّ عليه، لافتًا إلى أنّ الوسطاء أكدوا التزام حركة حماس الكامل بالاتفاق وعدم ارتكابها أي خرق منذ دخوله حيّز التنفيذ.

وشدّد على أنّ تكرار الخروقات الإسرائيلية دليل واضح على أنّها مخططة ومُتخذة بقرار حكومي، موضحًا أنّ هذه الخروقات شملت عمليات قتل وإعدام ميداني، وإطلاق نار على المواطنين، إلى جانب القصف والاغتيالات. كما كشف أنّ قوات الاحتلال تجاوزت «الخط الأصفر» بمسافات كبيرة، وصلت في بعض الأحيان إلى نحو كيلومترين.

وأوضح حمد أنّ حركة حماس سلّمت الوسطاء والغرفة المشتركة المعنية بمتابعة الاتفاق تقارير مفصّلة توثّق جميع الخروقات، داعيًا إلى تحرّك فوري من قبل الوسطاء لردع الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاته.

وختم بالتأكيد أنّه لا يحق لـ«إسرائيل» استهداف رجال المقاومة خلال سريان اتفاق وقف الحرب، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال لم يقدّم أي دليل واحد يثبت صحة ذرائعه المتكرّرة لتبرير هذه الاستهدافات.

المصدر: قناة المنار