عربي وإقليمي

قيادي في حماس: قدّمنا رؤية موضوعية وواقعية لوقف العدوان

أكد “القيادي في حركة حماس وعضو فريقها المفاوض” غازي حمد أن “الحركة خاضت جولات المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة بجدية ومسؤولية عالية”، مشيرا إلى “أنها قدّمت رؤية موضوعية وواقعية نالت ترحيباً من الوسطاء، في حين بقي الموقف الأميركي مستغرباً وغامضا ولم يقدّم أي تفسيرات”.

وقال حمد في حديث له السبت إن “الاحتلال الإسرائيلي حاول أن يحصل عبر طاولة التفاوض على ما فشل في تحقيقه ميدانياً، لكن حماس نجحت في منع فرض خرائط الانسحاب التي أراد الاحتلال تمريرها”، وأضاف “كنا أمام خيارين: إما اتفاق سيء وسريع يمنح إسرائيل التحكم الكامل أو اتفاق جيد يحفظ الحد الأدنى من حقوق شعبنا، وقد اخترنا الطريق الذي يخدم مصلحة شعبنا وليس حسابات الآخرين”.

وشدد حمد على أن “حماس لم تكن يوماً عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق”، ولفت إلى أن “كل تقدم كانت تحققه المفاوضات كان يُقابل بمماطلة وتصعيد عسكري من قبل الاحتلال”، وتابع “هذا ما عرقل الوصول إلى تفاهم نهائي في أكثر من مرة”، وكشف أن “الحركة نجحت في تحسين العديد من الشروط التي حاول الاحتلال فرضها”، واوضح أن “الهدف الأساسي من التفاوض كان ولا يزال وقف الحرب عن أبناء شعبنا وتحقيق تقدم ملموس في قضية الأسرى الفلسطينيين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام