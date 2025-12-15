الأربعاء   
   17 12 2025   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزارة الخارجية توضح عدم صلتها بحدث «Lebanese Diaspora Energy – Special Edition 2025»

      صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان أوضحت فيه أنه، ونظراً لكثرة الاستفسارات الواردة من المواطنين المقيمين والمنتشرين، وحرصاً على الدقة وتفادياً لأي التباس، تؤكد الوزارة أن الحدث المعنون «Lebanese Diaspora Energy (LDE) – Special Edition 2025»، والمقرر عقده في لبنان يومي 29 و30 كانون الأول 2025، لا علاقة لها به بأي شكل من الأشكال.

      وشددت الوزارة على أن هذا الحدث ليس من تنظيمها ولا يُقام تحت رعايتها، مؤكدة بالتالي أنها لا تتحمل أي مسؤولية تتعلق بتنظيمه أو بمضمونه أو بأنشطته أو بما قد يصدر عنه.

      المصدر: وزارة الخارجية والمغتربين

      مواضيع ذات صلة

      بيان مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية حول تسجيل الناخبين غير المقيمين

      بيان مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية حول تسجيل الناخبين غير المقيمين

      رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد “إسرائيل”

      رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد “إسرائيل”