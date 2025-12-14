الحية: مقاومة الشعب الفلسطيني لا زالت حية وقيادتها ثابتة صلبة

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، في كلمة له بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة الحركة، إن “هذه الذكرى تطل في ظل واقع مختلف تشهده القضية الفلسطينية ومرحلة تحولات كبرى”، مشدداً على أن الحركة “تبذل كل جهد لتصب هذه المتغيرات في صالح الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة”.

وأشار الحية خلال كلمته، إلى أن “الشعب الفلسطيني يمر حالياً بأيام صعبة ومعاناة قاسية نتيجة العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية في غزة”، موضحاً أن “ما يزيد على سبعين ألف شهيد ارتقوا من أبناء الشعب الفلسطيني، كان آخرهم القائد المجاهد رائد سعد أبو معاذ وإخوانه الذين ارتقوا معه”.

كما لفت إلى أن “أهل الضفة الغربية المحتلة يتعرضون لحملة إرهاب ممنهجة تتكامل فيها سياسات الاحتلال العسكرية مع اعتداءات المستوطنين، عبر شبكة خانقة من الحواجز والأبواب الحديدية، فضلاً عن القتل والاعتقال ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير”.

وبيّن أن “المسجد الأقصى يئن في القلب من هذه المعاناة، حيث يستهدف الاحتلال هويته وقدسيته، ويتعرض لمخاطر التهويد والتقسيم الزماني والمكاني، إذ يقتحمه يومياً مئات المستوطنين المتطرفين ويدنسون باحاته الشريفة”. وشدد الحية على أن “مقاومة الشعب الفلسطيني لا زالت حية وقيادتها ثابتة صلبة”، موضحاً أن “المقاومة استطاعت أن تصمد وتواجه آلة القتل والعدوان الصهيونية، وأثبتت أن العدو يمكن هزيمته وأن تحرير فلسطين ممكن بالتخطيط والعمل الموحد. وأوضح أن المقاومة نجحت في تحقيق جملة من القضايا الاستراتيجية، منها كسر أسطورة الردع الاستراتيجي، والتقدم في عزل الكيان الصهيوني، وانهيار روايته، وتعقيد مشروع التطبيع، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية، وصعود مشروع المقاومة، وسقوط الحدود الآمنة للكيان، وإحداث شرخ داخلي في المجتمع الصهيوني”.

هذا وأكد أن “قيادة الحركة اعتمدت أولويات عمل خلال المرحلة المقبلة، أبرزها الاستمرار في خطوات وقف الحرب، إدخال المساعدات وتأهيل المستشفيات والبنى التحتية، وفتح معبر رفح، والانسحاب الكامل للاحتلال والبدء في مشاريع الإعمار. وشدد على رفض الحركة لكل مظاهر الوصاية والانتداب، داعياً إلى تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين، ومؤكداً أن مهمة القوات الدولية يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار على حدود القطاع دون التدخل في شؤونه الداخلية.

كما عبّر الحية عن تمسك الحركة بحق المقاومة وسلاحها كحق مشروع كفلته القوانين الدولية، مشيراً إلى انفتاح الحركة لدراسة أي مقترحات تحافظ على هذا الحق وتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ولفت إلى أن الحركة ستواصل التحرك المكثف من أجل الإغاثة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، داعياً الأمة والعالم إلى التدخل السريع للتخفيف من آلام أهل غزة الذين يعانون الحصار وركام المنازل وقلة الزاد وبرد الشتاء.

وأوضح أن استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق يهدد بقاءه، داعياً الوسطاء وخاصة الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق وعدم تعريضه للانهيار. وأكد الحية حرص الحركة على العمل المشترك مع القوى والفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية، داعياً حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى التوافق على برنامج عمل وطني مشترك وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية والمشروع الوطني.

وأشار إلى أن الحركة ستواصل التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لتوسيع قاعدة التأييد للقضية الفلسطينية، وتفعيل الطاقات الإعلامية لفضح جرائم الاحتلال، والعمل لملاحقة الاحتلال قانونياً، واعتبار قضية الأسرى أولوية، والمساهمة في استعادة وحدة الأمة.

وذكر أن الحركة تستذكر في هذه الذكرى كل شهداء الشعب الفلسطيني وقادته، بدءاً بالشيخ المؤسس أحمد ياسين، مروراً بالقادة الذين ارتقوا في معركة طوفان الأقصى، وصولاً إلى شهداء الأمة في لبنان واليمن وإيران والعراق ومصر والأردن وقطر وتركيا. وعبّر الحية عن عظيم الشكر والتقدير لكل من ساند الشعب الفلسطيني ووقف مع قضيته، من الوسطاء والدول التي دعمت المقاومة سياسياً ودبلوماسياً، ومن قدموا المعونات الإنسانية، ومن شاركوا في كسر الحصار عبر البحر والبر والجو. وختم بالتأكيد أن حركة حماس ستبقى وفية وأمينة على نهج المقاومة وتحرير فلسطين والحفاظ على القضية الفلسطينية، وستبذل كل ما تملك من مقدرات وتضحيات في سبيل ذلك، متعهداً بالمضي على درب القادة الشهداء حتى تحقيق التحرير. المصدر : شهاب

