حماس: إقرار مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات تصعيد خطير في الضفة

أكدت حركة حماس في بيان لها الاربعاء أن “إقرار الاحتلال مناطق نفوذ جديدة للمستوطنات في الضفة الغربية يمثل تصعيدًا في سياسته الاستيطانية، الهادفة إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض واقع الضم والتهجير بالقوة”.

وحذرت الحركة “من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي والتفريغ التدريجي لمناطق جديدة في الضفة الغربية، وسلبها مقومات الحياة، وقطع أوصالها وتحويلها إلى تجمعات معزولة”، مؤكدة أن “المشاريع الاستيطانية لن تمنح الاحتلال أي حق أو سيادة على الأرض الفلسطينية، ولن تحقق له الأمن أو الاستقرار”.

وقالت حماس إن “مخططات الاحتلال الاستيطانية ومحاولاته فرض واقع الضم والتهجير ستتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه”، مشددة على أن “عقود الاحتلال والعدوان لم تنجح في دفع الفلسطينيين إلى التخلي عن أرضهم أو كسر إرادتهم”.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وعدم الاكتفاء بإدانة التوسع الاستيطاني، والعمل على محاسبة الاحتلال ووقف مشاريعه الاستيطانية، وإلزامه باحترام القوانين والقرارات الدولية”.

ودعت الحركة “أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تعزيز مختلف أشكال المقاومة وتفعيل سبل مواجهة التوسع الاستيطاني وإفشال مخططاته”، مؤكدة أن “حماية الأرض مسؤولية جماعية، وأن التمسك بها يمثل خط الدفاع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام