ستوكهولم: متظاهرون يحتجون على الإعتداءات الإسرائيلية على غزة

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة حاشدة احتجاجًا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي.

ودعت إلى المظاهرة العديد من منظمات المجتمع المدني، حيث تجمع مئات الأشخاص في ساحة أودن بلان، ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات مثل: “الأطفال يقتلون في غزة” و”المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف”، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية والهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع، وإنهاء مبيعات الأسلحة السويدية لإسرائيل.

وقال الناشط السويدي يواكيم أورثن إن مثل هذه المظاهرات تُنظم كل يوم سبت لتسليط الضوء على الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية، مؤكّدًا أن المدنيين لا يزالون يُقتلون رغم الاتفاق.

وجاء الاتفاق بعد عامين من الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع في 90% من البنى التحتية المدنية، وتكبد خسائر مادية أولية تُقدّر بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: الأناضول