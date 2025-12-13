السبت   
   13 12 2025   
   22 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:00
    عربي وإقليمي

    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة في أعلى مستوياته

      اعلنت الامم المتحدة ان التوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوىً قياسيا هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في العام 2017، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش الذي شدد على أن هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

      وفي السياق نفسه اعلن نائب المتحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة.

      واستنادًا إلى بيانات أممية، قال حق ان المنطقة المستهدفة تُشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبًا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء على حدق قوله، وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل ثاني أعلى معدل سنوي يسجل منذ عام 2009.

      ومعنا من الضفة الغربية مراسلنا ديب حوراني.

      المصدر: موقع المنار

      مستوطِنة إسرائيلية تحتج على تردّي الأوضاع في مستوطنات الشمال وتهاجم حكومة نتنياهو

      ماذا وراء هروب نتنياهو من جلسات المحاكمة؟

      اعتداءات صهيونية متواصلة في غزة ووضع كارثي إثر العاصفة

