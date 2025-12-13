ألمانيا تدعو “إسرائيل” إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

دعت حكومة ألمانيا “إسرائيل” إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية على الفور، ورفضت بشكل قاطع الضم الرسمي والفعلي الناتج عن توسيع المستوطنات.

صرح بذلك للصحفيين متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، وقال: “قررت لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية يوم الأربعاء الموافقة على بناء أكثر من 750 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. الحكومة الألمانية ترفض هذا القرار رفضا قاطعا”.

وأكد المتحدث على أنه “تمت الموافقة على ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات خلال عام 2025، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا، وبالتالي فهو سبب للقلق البالغ والجدي”.

وأضاف ممثل الخارجية الألمانية: ” بناء المستوطنات ليس فقط ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بل ويعيق أيضا التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه لإنهاء الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت بذلك محكمة العدل الدولية”.

وتابع: “تدعو الحكومة الألمانية، حكومة إسرائيل إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات، وترفض رفضا قاطعا أي ضم رسمي أو فعلي ناجم عن توسيع المستوطنات وغيرها من الإجراءات. الحكومة الألمانية لا تعترف بتغييرات الحدود التي جرت في 4 يونيو 1967 إلا بالقدر الذي يتفق عليه الطرفان المتنازعان”.

في 22 تشرين الاول / أكتوبر الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي في قراءات تمهيدية على مشروعَي قانون لتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية. وفي 23 تموز / يوليو، تبنى الكنيست إعلانا يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى القيام بذلك. وصوّت 71 عضوًا من أصل 120 لصالح القرار، بينما صوّت 13 عضوا ضده.

المصدر: وكالة تاس الروسية