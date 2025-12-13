هيغسيث: الولايات المتحدة تعيد بناء جيشها لتكون مستعدة للصراعات

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، خلال زيارة لمقر قيادة القوات الفضائية الجديد في ألاباما، إن الولايات المتحدة تعيد بناء جيشها لتكون مستعدة للصراع في حال فشل سياسة الاحتواء.

وتحدث الوزير أمام ميدان تصطف على جانبيه الجرارات ويرفرف فوقه العلم الأمريكي. وقد تم تركيب ثلاث لوحات تحمل شعار واسم القوات الفضائية التابعة لوزارة الحرب الأمريكية في الموقع.

وأضاف هيغسيث: “نحن نعيد بناء المجمع الصناعي العسكري، ونعزز بناء الجيش، وسنستعيد قوة الردع”.

كما أكد هيغسيث على ضرورة امتلاك الولايات المتحدة لقدرات حديثة لزيادة احتمالية الردع وتجنب وقوع صراع مستقبلا.

وقال الوزير: “وإذا لزم الأمر، يجب أن نكون مستعدين لتحقيق نصر ساحق على العدو”.

في وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الصراع الدائر في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب عالمية ثالثة.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض متحدثا عن النزاع في أوكرانيا: “أود بشدة أن أرى هذا النزاع يتوقف، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. لا يؤثر هذا النزاع على الولايات المتحدة بشكل يذكر ما لم يخرج الوضع عن السيطرة.. مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية